DELFI VIDEO KREEKAST | Ott Tänak: Neuville’i nime karikale veel ei graveerita, aga tal on käes väga tugevad kaardid

Eestlane sai laupäeva arvestuses neljanda, pühapäeva lõikes esimese ja punktikatsel teise koha, millega Hyundai sõitja saldosse jäi 21 punkti. Kuid kokkuvõttes teenis ta sel nädalavahetusel kolm silma vähem kui Thierry Neuville.

„Meeskonna üle saab olla väga uhke. Nähes, kui palju ümberringi on juhtunud-toimunud, siis aasta ühel raskemal rallil lõpuks saada kohad 1-2-3 on väga tugev tulemus. Kuid minu poolt isiklikult eilne oli kehv päev ja sinna see üleüldine tulemus läks. Nii on see viimasel ajal olnud,“ võttis 36-aastane eestlane Kreeka etapi kokku.

Teisalt oli Tänak läbi nädalavahetuse kiire ja saatuslikuks sai üks kiiruskatse, kus tal purunes kaks rehvi. „Eks see spordiala ja sport üldiselt on selline, et vigu ei lubata ja tuleb alati terav olla. Kahjuks see seekord ei toiminud,“ märkis Tänak.

Kolm etappi enne hooaja lõppu juhib MM-sarja Neuville 192 punktiga, Tänak jääb temast maha 34 ja Ogier 38-ga. Eestlase sõnul keegi veel Neuville’ile võitjakarikat graveerima ei hakka, aga belglasel on käes väga tugevad kaardid.

„Seis pole lihtne, sest tänases punktiarvestuses on punkte tagasi võtta keeruline ja suurt vahe on raske teha. Eks näis. Kui me ei suuda teda püüda, siis meeskondlikult peame kindlasti aitama ja ülejäänud kolm rallit hästi sõitma. Ka meeskondlikult on meie positsioon tugev – sedagi peab meelest pidama,“ lausus Tänak.

Vaata, kuidas hindab Tänak Robert Virvese Rally2 arvestuse teist kohta ning Romet Jürgensoni JWRC-tiitlit.