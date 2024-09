TÄNA OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis kohtub võõrsil Rootsiga

Mõlema koondise jaoks on tegemist turniiri teise kohtumisega. Eesti kaotas avamängus koduväljakul Slovakkiale 0:1. Rootsi alistas aga võõrsil Aserbaidžaani 3:1.

Eesti koondise mängijate kohta tõdes Henn, et matš Slovakkiaga nõudis meestelt palju ning ilmselt on vaja natuke ka koosseisuga roteerida. Küsimuse peale, kas algkoosseisus tuleb üks, kaks või äärmisel juhul kolm vahetust, vastas Henn, et täpselt nii võibki kirja panna. Pühapäevast matši Rootsiga silmas pidades tõdes aga juhendaja, et eelkõige tuleb vaimselt valmis olla.

„Neljapäevane mäng oli raske ja nõudis mängijatelt palju. Oluline on mitte lasta ka ise liiga kergelt endale pähe, et on raske. Meie mängijate jaoks on üks selline kõrge tempoga vastasseis juba suur väljakutse. Nüüd tuleb võtta veel üks väljakutse vastu. Usun, et oleme valmis ja peame mingid vahetused tegema. Peame leidma õiged mehed, keda sisse tuua. Peame olema peamiselt mentaalselt ning vaimselt valmis,“ tõdes ta.

Rootsi on Eestile eelmisest aastast üsnagi tuttav vastane. Novembris teenisid rootslased samal areenil EM-valikmängus 2:0 võidu. Septembris Tallinnas peetud kohtumises võttis Rootsi aga koguni 5:0 võidu. Seejärel on rootslased vahetanud peatreenerit. Tüüri võttis üle Taani jalgpallilegend Jon Dahl Tomasson.

„Ühtteist on nende mängus muutnud. Nad mängivad nüüd kaasaegsemat jalgpalli ja vahetavad rohkem positsioone. Nad on mitmekülgsemad ning keskenduvad palju palli hoidmisele ja valdamisele. Nende mäng ei ole enam klassikaline Skandinaavia 4-4-2, mis varasemalt,“ kirjeldas Henn muudatusi vastase mängupildis.

Rootsi koondisel on eelseisva matši eel omajagu kadusid. Puudu on kapten Victor Lindelöf (Manchester United), pikaaegne esiväravavaht Robin Olsen (Aston Villa), keskväljamaestro Emil Forsberg (New York Red Bulls) ja viimasel hetkel langes rivistusest ka kesk- ja paremkaitsja positsioonidel tegutsev Emil Kraft (Newcastle United).