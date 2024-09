Kelly Sildaru MK-etapi finaal lükati päeva võrra edasi

Naiste ja meeste finaal pidi algama kohaliku aja järgi kell 9 hommikul (Eesti aja järgi 00.00). Eeldades, et tuul ajapikku vaibub, lükati start esmalt tunni ja siis veel pooleteise tunni võrra edasi. Lõpuks leiti, et võrdsete tingimuste ja turvalisuse nimel tuleb kasutusele võtta varupäev ja parem on homme uuesti üritada.