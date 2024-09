DELFI ROOTSIS | Vahetused tulevad, kuid millised? Kelle usaldab Henn Rootsi vastu algkooseisu?

„Neljapäevane mäng oli raske ja nõudis mängijatelt palju. Oluline on mitte lasta ka ise liiga kergelt endale pähe, et on raske. Meie mängijate jaoks on üks selline kõrge tempoga vastasseis juba suur väljakutse. Nüüd tuleb võtta veel üks väljakutse vastu. Usun, et oleme valmis ja peame mingid vahetused tegema. Peame leidma õiged mehed, keda sisse tuua,“ andis Eesti koondise peatreener Jürgen Henn laupäeva õhtul Strawberry Arenal toimunud pressikonverentsil mõista, et teist mängu järjest ta täpselt sama algkoosseisuga ei alusta.