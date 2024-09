DELFI ROOTSIS | Martin Vetkal naaseb staadionile, kus tegi Rootsi kõrgliigas debüüdi

Augustis IF Brommapojkarnaga liitunud Vetkal on seejärel Rootsi kõrgliigas väljakule saanud ühes matšis. 25. augustil kaotas Brommapojkarna võõrsil Stockholmi AIK-ile 1:2. Vetkal tegi kaasa terve teise poolaja.

„Iga kohtumine on eriline. Arvan, et olin selleks mänguks hästi valmis. Kõik oli päris okei, välja arvatud tulemus. Aga see staadion on vägeva atmosfääriga,“ tõdes Vetkal Strawberry Arena kohta.