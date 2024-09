DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: võin Tallinna turniiriga enam-vähem rahule jääda. Tervis on korras, see on peamine

„Meile oli see hea test. Pariis on väga füüsiline ja ikkagi Euroliiga tasemel meeskond. Väga hea proovikivi. Hispaanias mängib pool liigat samasugust stiili, üle nädala saame selliste tiimide vastu mängida. Täna oli algus natuke rabe, aga mingid hetked olid ilusamad ka,“ rääkis laupäeval kaheksa punkti visanud Kullamäe videointervjuus.

Kuidas hindab Kullamäe enda esitusi Tallinnas? „Enam-vähem võib rahule jääda. Need on ikkagi harjutusmängud. Sai mängida väga hea klassiga meeskondade vastu. Natuke on aega vormi koguda ja ennast valmis panna. Tervis on korras, see on peamine,“ vastas ta.