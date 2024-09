DELFI ROOTSIS | Henn Eesti koondisest: meil on kogemust, töökust ja õigeid Eesti mehi

Kaks päeva pärast neljapäevast matši tõdes Eesti koondise juhendaja Jürgen Henn, et hilisem analüüs kattus paljuski esmasega. „Üldine tunne on kaks päeva hiljem sama. Pärast video vaatamist oli sama tunne, et baasvundament ja alus, millele mängu tahtsime ehitada, kus oleme keskelt kompaktsed, olid paigas. Detailidega peame tööd tegema. Eriti kui mängime kõrge klassiga vastasega. Vaatasime üle detailsemalt individuaalsed baasülesanded. Pöörasime neile tähelepanu. Lisaks vaatasime, kuidas vastasega kohaneda. Nüüd on meil järgmiseks kohtumiseks üks tugeva tempoga mäng all,“ tõdes Henn.