VIDEO | Evansi kohutav ralli jätkus, Tänak pääses üle katuse käimisest. „Võiksime vabalt tsirkusesse tööle minna!“

Üldarvestuses langes Evans 14. kohale, liider Thierry Neuville’ile jäi ta alla ligi 15 minutiga. Lõpuks otsustas Toyota, et Evansil oleks targem katkestada. Tänaõhtusele publikukatsele ta seega lähe. Küll tuleb ta uuesti starti pühapäeval, et Kreekast mõnedki punktid kirja saada.

Tänak on kokkuvõttes neljandal kohal, kaotust Neuville’ile on 3.17,7. Laupäeval on kavas veel ligi kahekilomeetrine publikukatse, mis algab kell 21.05.