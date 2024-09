Põlva Serviti hakkab muudatuse läbinud meistriliigas jahtima kümnendat järjestikust kuldmedalit

Võrreldes eelmise hooajaga on toimunud mõned muudatused: võistlustel ei osale enam SK Tapa ja HC Tallinna meeskonnad, kuid liitub uus tulija, HC Viimsi/Alexela.

Võistlusformaat näeb ette, et viis meeskonda mängivad omavahel neli korda, millele järgnevad kevadel poolfinaalid ja kohamängud. Sarnaselt eelmisele hooajale lähevad mõned kohtumised kirja nii meistriliiga kui ka Balti liiga punktitabelites, lisades mängudele veelgi kaalu.

Serviti on seni pidanud kaks hooaja eelset turniiri. Kui Mesikäpa hallis võõrustatud võistlustel võeti kodustest konkurentidest HC Kehra ees võit, siis Viljandi turniiril lepiti korraldajate ja soomlaste Riihimäe Cocksi selja taga kolmanda kohaga.

„Meil on veel esimeste tähtsate kohtumiseni piisavalt aega. Esimesed matšid on olnud rabedad, kuid pikk hooaeg on alles algamas,“ jätkas äsja kaheksanda kategooria treeneriks saanud loots.