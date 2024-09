KOMMENTAAR | Eesti vs Slovakkia jalgpall: Kas tõesti 6128 pealtvaatajat on meie lagi?

Kell on tiksumas pool üheksa. A Le Coq staadioni kõrvaltänavatel käib rahulik kulgemine ühes suunas, kuid tunne on, et õhus on rohkem kui varem. Keegi ei julge seda välja öelda, aga me ei ole seekord pidanud kodus valmistuma olukorraks, mil on meie võrku löödud nii palju palle, et piinlik oleks. Oleme ikkagi uue treeneriajastu võidukat algust näinud, nüüd julgeme mõelda, et äkki täna näppame ka ühegi punkti.