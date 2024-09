Eesti U19 jalgpallikoondis kaotas Tšehhile viimase minuti väravast

Eesti noormeeste U19 koondise peatreener Alo Bärengrub jäi lõppkokkuvõttes mängus nähtuga rahule ning tõi esile rünnakumomendid, mis tekkisid pallivõitude ja kiirete üleminekute järel. „Algul olime rohkem surve all, aga mänguplaan ja idee läks selles suunas nagu me tahtsime. Kaotusest ja lõpus löödud väravast on kahju, aga arvan, et meil ei ole midagi häbeneda – tegime väga korraliku lahingu. Neid poisse, kes ootavad ja tahavad oma võimalust saada, on palju ja konkurents on tugev. Asjad liiguvad õiges suunas,“ ütles peatreener.