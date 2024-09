DELFI KREEKAS | Tiitlit jahtiv Jürgenson: mängime pikka mängu ja üritame finišisse jõuda

Jürgenson tunnistas, et Rally3 auto jaoks on Kreeka teed uskumatult lagunenud ja kiiresti sõitmiseks tuleks liiga palju riskida. „Kuna võitleme meistritiitli ees, siis mängime pikka mängu,“ tõdes Jürgenson. „Päeva viimasel katsel hoidsime end ehk liiga tagasi ja andsime liidrikoha ära, aga lahtisi kive oli uskumatult palju ja neist tuli lihtsalt mööda laveerida.“

Kreeka ralli laupäev on harukordselt pikk nii aja kui ülesõitude mõttes – kokku tuleb läbida 695 kilomeetrit ning hoolduspausi pole. „Hommikused katsed on kohati kenasti sõidetavad, kuid samas on ka rajumaid teid kui reedel oli. Tuleb valida kohti, kus saab kiirust lisada, aga üldiselt peab asja mõistusega võtma,“ sõnas Jürgenson. „Minut konkurendiga vahet ei tähenda midagi – üks purunenud rehv ja edu on läinud. Ja ega ralli laupäevaga läbi saa, ka pühapäev tuleb üle elada ja eriti punktikatse, mis on tõeline finale le grande – kivi kivi otsas.“