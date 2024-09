DELFI KREEKAS | Kas ralli peab olema nii raju? Ja kas Hyundai mängib Tänakuga ausat mängu?

Tänavune Kreeka ralli on erakordselt raju. Teed on kuivusest lagunevad, kivid siit-sealt väljas ehk nagu kommenteeriti, sõidetavad vaid traktoriga. Lisaks halastamatu kuumus. Ühest küljest on kõik korras – MM-ralli peabki olema väljakutse nii autodele kui sõitjatele. Teisalt aga... Vanadel headel aegadel polnud probleem, kui pooled WRC sõitjad katkestasid või minutite kaupa aega kaotasid – ikka jäi kümmekond meest lahingut pidama. Nüüd on olukord kahjuks teine.