DELFI VIDEO KREEKAST | Kreeka ralli „kindel“ liider Ott Tänak: peame tänulikud olema, aga see oli alles esimene päev

RIburadapidi langesid reedel kõrgest mängust nii Elfyn Evans (rehv ja tehnilised probleemid), Takamoto Katsuta (lõhkus auto ja katkestas), Adrien Fourmaux (lõhkus auto ja katkestas) kui ka esikohalt neljandaks langenud Sebastien Ogier (tehnilised probleemid.

„Tänase päeva eest peame kindlasti tänulikud olema. Nagu näha, siis juhtus palju ja päev ei olnud kellegi jaoks lihtne. Meil õnneks probleeme polnud, mis on Kreekas väga oluline. Kuni Seb oli võidusõidus sees, siis üritasime kiiremaks saada. Pärast lõunat polnud esimene katse veel hea, aga teiseks katseks suutsime asja parandada. Siis sai Seb probleemi külge ja viimane katse oli vaja kadudeta läbi tulla,“ selgitas Tänak.

„Õnne on kindlasti hea omada ja see aitab kaasa, aga täna oli alles esimene päev. Kindlasti tuleb pea veel maas hoida ja proovida kaks päeva samamoodi teha, kuigi Kreekas pole see lihtne,“ lisas ta.

Järgmistel päevadel võiks aga eestlase elu lihtsamaks muuta see, et tema selja taga on tiimikaaslased. Omavahel ei plaanita heitlema hakata, mis tähendab, et keerulisi katseid saab turvalisemalt läbida.

„Eesmärk on see, et autod jääksid terveks ja läheme selle mõttega sõitma. Muidugi mõnel mehel juhtusid siin asjad täiesti endast olenemata,“ lausus Tänak, et liiga turvaliselt ennast siiski tunda ei saa.

Vaata videointervjuud!