Tipneri karikavõistlustel loositi kaheksandikfinaalide paarid

Loosikausis oli kokku 21 meeskonda, kellest 10 puhul on kaheksandikfinaali koht veel kindlustamata. Seetõttu selgub kaheksandikfinaalide viie võistluspaari puhul lõplik koosseis septembri- ja oktoobrikuu jooksul, kui peetakse viimased 1/16-finaalid, vahendab EJL.

Kaheksandikfinaalide ametlik mängupäev on 29. oktoober, ent kohtumiste lõplikud toimumisajad on selgumisel ja jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.