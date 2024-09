Debüüdil peaaegu finaali jõudnud Henry Sildaru: sellisest tulemusest ei osanud ma unistada

Henry Sildaru teenis kvalifikatsioonis esimese laskumise eest 74,25 punkti ning teisel 75,75 punkti. Esimeses grupis andis see seitsmenda koha. Kahe grupi peale oli ta kokku 12. Edasi finaali pääsesid mõlema grupi viis paremat. Kokku said tulemuse kirja 39 sportlast. Esialgu oli kvalifikatsioon plaanitud laupäevaks, kuid heitlike ilmaolude tõttu toodi eelvõistlus päeva võrra varasemaks.

„Enam-vähem kõik õnnestus, samas saab alati midagi natuke paremini teha. Viimasel hüppel soovisin teha kahekordse cork 1260, kuid neljandast hüppest tulles tundsin mõlemal ringil, et viiendal hüppel pole kahekordseks piisavalt hoogu. Aeglasema renni tõttu tegi nii mõnigi kindlasti plaanitust kergema kava,“ tõdes Henry võistluse järel. „Halvem ilm on praegu mind rennisõidus pigem aidanud. Kui ilm on kehvem, siis olen tippudega võrdsem.“