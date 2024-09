DELFI KREEKAS | Linnamäe lõhkus rehvi, Virves tõdes, et reaalsuses on teed paremad kui legendi koostades

„Probleeme polnud, aga olin aeglane. Teed olid oluliselt paremini sõidetavad, kui legendikirjutamine seda näitas. Legendi tuleb muutusi teha, olid kohad, kus olime liiga aeglased ja kohad, kus liiga kiired, ideaalsest oli asi kaugel. Olin liiga ettevaatlik. Katastroof see polnud, aga sõitsin kesisemalt, kui pidanuks. Lisaks kimbutas tolm, eriti esimesel katsel. Kohati pidime peaaegu seisma jääma,“ kurtis Virves, kuid lootis, et pärastlõunal on ta oluliselt kiirem. „Oleksin pettunud kui asjad kehvemaks lähevad, mitte paremaks.“