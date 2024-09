Tänak on Neuville’i lühikese lepingu pärast pisut mures

Kui ralliportaal DirtFish küsis eestlaselt, kas Neuville’i lühike leping – kõigest aastane – paneb teda muretsema, vastas Tänak: „Ma arvan, et vist jah. Aga nii või teisiti on kogu tulevik üsna lahtine. Eks peab vaatama, kuidas spordiala tervikuna edasi areneb. Kui me kõik koos areneme, siis on kõik võimalik.“