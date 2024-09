Koondisest minema löödud ründetäht andis Hollandi peatreenerile vastulöögi

Nüüd teatas Bergwijn, et pole Koemaniga Saudi Araabiasse siirdumisest kordagi rääkinud. „Ma ei taha isegi enam Koemani käe all mängida,“ sõnas ründaja Hollandi ajalehele De Telegraaf.

„Ma ei mängi kellegi all, kes kujutab mind sellisel kujul, nagu ta [Koeman] on seda meedias teinud. Ta oleks võinud mulle helistada, kuulata ära minu selgituse loole. Kuidas saab ta selliseid asju öelda ilma minuga rääkimata? Kui ta oleks olnud pühendunud koondisetreener, oleks ta mulle esmalt helistanud. Nüüd pidin sellest telerist kuulma. Mul on temaga palju ilusaid hetki olnud, nii et olukord pole kõige lihtsam ja ma olen temas pettunud,“ ütles ründaja.