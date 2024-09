Napoli ja Bilbao treenerid eestlastest: Treieril seisab ees üks karjääri tähtsamaid hooaegu, Kullamäe talent tuleb tänu kõvale tööle

„Tahan, et Kaspar oleks Napolis täiesti teistsugune mängija kui eelmisel hooajal Sassaris. Usun tema võimetesse, aga kõige tähtsam on see, et ta suudaks oma talenti ja oskusi väljakul rakendada,“ rääkis Napoli peatreener Igor Milicic värskest hoolealusest.