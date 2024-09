FOTOD | Kaspar Treier Tondiraba halli oludest: meie jaoks on kõik hästi, Napoli saalis on libedam

„Meie trenni ajal oli kõik väga hästi,“ rääkis sel suvel Napoli klubiga liitunud Eesti koondislane Kaspar Treier täna keskpäeval. „Vastupidi, poisid kiitsid väljakut, et ei libise üldse. Ei teagi, mis juhtus, et väljaks natuke märjaks läks. Ja nüüd, täna hommikul, tundus ka kõik okei.“

Ka Napoli peatreener Igor Milicic kinnitas, et tiim on saanud Tondirabas normaalselt harjutada. „Meie jaoks on kõik korras, saime nii eile kui ka täna igasuguste probleemideta treenida. Kuni vett väljakul pole, on kõik hästi. Loodame, et saame täna mängida,“ lausus ta.