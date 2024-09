KUULA | „Jalgpallistuudio“: hinded 0:1 kohtumise kaotanud Eesti mängijatele

Kes oli kohtumise parim?

Millised mängijad said esituse eest kahe?

Millised olid Eesti koondise suuremad murekohad?

Kes mängisid ennast potentsiaalselt järgmiseks mänguks algkoosseisu?

Kas me oleme spordisõpradena muutunud liiga pehmeks, et kaotuse järel räägime taas heast emotsioonist?