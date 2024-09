Tallinna maraton tuleb konkurentsitihe, stardis on hulk kiireid aafriklasi

On võimalik, et ka Eesti jooksjad jõuavad seekord kõrgesse mängu, sest oma esimest maratoni Eestimaa pinnal tuleb jooksma meie viimaste aastate parim pikamaajooksja Tiidrek Nurme Tartu ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kes on osalenud kolmedel olümpiamängudel, püstitanud erinevatel jooksualadel 15 Eesti rekordit ning jooksnud maratonis Eesti kõigi aegade teise tulemuse (2:10.02). Võiduvõimalust näeb ka Eesti meistritiitlit kaitsma tulev Sparta Spordiseltsi esindaja Leonid Latsepov (2:13.38), kes on võtnud eesmärgiks püstitada Tallinnas isiklik rekord ja püsida finišijooneni esikohakonkurentsis. Eesti meistrivõistluste poodiumikohtadele konkureerivad ka Bert Tippi, Aleksandr Kulešov, Janar Juhkov ja mitmed teised.