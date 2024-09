TIPPHETKED | Pariisi Euroliiga klubi näitas Kalev/Cramole koha kätte

Reede hommikul kell 9 kohtusid Tondiraba hallis nelja meeskonna esindajad ja üheskoos otsustati, et mängud toimuvad seal täna ja homme. Meeskondade koosolekul viibis igast klubist kolm esindajat, Kalev/Cramot esindas Heiko Rannula üksi. Bilbao esindajad, kes väljakut esimest korda nägid, ütlesid, et nende jaoks on see täiuslik. Pariisi klubi jaoks tundus nüüd ka kõik korras olevat.