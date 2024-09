Ujuja Susannah Kaul sai Pariisis 13. koha. „Jään väga rahule“

Pariisi paralümpiamängude 11. võistluspäeval osales Susannah Kaul (S10) naiste 100 m seliliujumises ja sai tulemusena kirja 1.17,76. See andis kokkuvõttes 13. koha ega viinud õhtusesse finaali. Kaheksa tugevama hulka oleks viinud aeg 1.11,91.

„Jään väga rahule! Samamoodi nagu esimese stardi puhul võinuks minu aeg ja ja koht parem olla - need tulemused polnud minu isiklike rekordite lähedased ajad. Küll aga olen väga rahul, et ma siin võistelda sain - tahaksin veel ja veel ujuda,“ ütles Kaul võistluse järel.

„Kui pärast 50 m vabaltujumise starti tundsin, et minust jäi kõik maha, siis täna oli tunne, et võib-olla jäi väike grammike veel sisse. 100 m on palju ettearvamatum distants ja seda tuleb targasti ujuda. Ei saa enda peale pahane olla, tegin hea esituse,“ lisas ta.