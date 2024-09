DELFI KREEKAS | Linnamäe: algusest lõpuni täisgaasiga sõita pole tark tegu

Kuna teed on kuivad ja kohati lagunenud, tuleb Kreekas kihutada eelkõige mõistusega, selgitas WRC2 sarjas poodiumikohta jahtiv Linnamäe. „Tuleb valida katseid ja kohti kus rünnata. Alguselt lõpuni täie gaasiga sõita pole tark tegu, lõpuni ei jõua. Ralli keerulisem osa on see, kuidas leida kiirus, et püsik konkurentsis, aga ka auto terveks jääks.“