Jürgen Henn: Slovakkia skooris, sest kaotasime pärast enda tühistatud väravat keskendumise

„Vastane oli tugev, nagu me eeldasime. Kohati oli ka õnne, mille, ma arvan, me ise ka oma võitlusega välja teenisime. Hea meel on, et kordagi polnud sellist tunnet, et värav on õhus ja meil oleks laussurve peal. Olid üksikud momendid, mis tekkisid, kuid suures plaanis meie kaitseplaan töötas. Teisel poolajal suutsime ka tekitada üleminekuid, millest esimesel poolajal jäi natuke puudu,“ alustas Henn pressikonverentsil mängu kokku võtvat sõnavõttu, jõudes lõpuks 0:1 värava põhjusteni.

„Teist mängu järjest lasime endale lüüa peale enda väravat, olgugi et see ei lugenud. Emotsioonid olid korraks kõrgel, tuli mingi langus keskendumises. Kogesime seda kunagi ka Floraga Varssavi Legia vastu, kus meil samuti värav tühistati ja lasime endale suhteliselt kiiresti ära lüüa. Peame täpsemalt vaatama, kes meil väljakul olid. Võimalik, et see on seotud noorusega. Teisalt oli meil endal lõpus mitmel korral värav lähedal, tekitasime mõned väga head šansid.“

Küsimusele, millest enda värava löömise puhul puudu jäi, vastas Henn: „Natuke õnnest, natuke klassist, natuke teravusest ja kiirusest. Nad tõid järjest rohkem võimsaid mehi taha. Meil oli plaanis Joonas Tamm ette viia, aga kuna Henri Anier oli vigastusega väljas ja Mark Anders Lepikuga juhtus treeningul kehv moment, polnud meil võimalust seda võimsust sinna ette tuua. See oli üks asi, millest võis puudu jääda.“

Kiidusõnu jagus Hennil rohkem kui 6000-pealisele publikule, mis lõi Lilleküla staadionil õdusa jalgpalliatmosfääri. „Tunnen rõõmu selle atmosfääri üle - see oli see, mille järgi inimesed siia tulevad. See, kuidas nad kaasa elasid, oli väga meeldiv. Nad tõesti üritasid lõpus palli väravasse aidata. Suur tänu! Loomulikult olen rahul ka sellega, kuidas meeskond võitles, pingutas ja andis endast maksimumi,“ ütles ta.