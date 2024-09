DELFI KREEKAS | Juunior WRC sarja liider Jürgenson: rumal oleks öelda, et ma ei taha juba praegu maailmameistriks tulla

Seis on intrigeeriv. Soome rallil sõitis Jürgenson liidrikohal olles teelt välja ning selle kasutas ära austraallane Taylor Gill, kes jääb enne viimast etappi ehk Kreeka rallit meie mehest maha vaid kaheksa punktiga. Kuna Kreekas jagatakse punkte topelt, on vahe üliväike, küll aga saab iga kiiruskatsevõidu eest ühe silma ja lõpuks võivad just need mängu otsustada.