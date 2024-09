VIDEO | Saksamaa jalgpallur sai oma kodus fännidelt peksa

Nürnbergi poolehoidjate pahameel tuleneb sellest, et Sommer postitas Instagrami pildi, kus poseeris Müncheni Bayerni särgis. Saksamaa tituleerituim klubi on aga ühtlasi üks Nürnbergi vihatumaid vastaseid ja sestap pole paremkaitsjal viimastel päevadel hõlpu olnud.

„Need inimesed ületasid igasugused piirid, kui ootasid mängijat kodu uksel, et teda füüsiliselt rünnata. Me ei aktsepteeri kunagi sellist käitumist, aga paraku just nii juhtus. See on täielikult vastuolus klubi väärtustega. Politsei alustas uurimist ja kui keegi süüdi mõistetakse, siis reageerime vastavalt,“ teatas Nürnbergi vutitiim.