DELFI VIDEO | Napoliga Eestisse jõudnud Kaspar Treier: ei osanud oodata, et klubi ja organisatsioon nii kõrgel tasemel on

„Ootan hea kvaliteediga mänge,“ rääkis täna lõunal koos Napoliga Tallinnasse jõudnud Treier Delfi videointervjuus. „On hea ennast proovile panna teiste riikide võistkondadega ja vaadata, kuidas vahe on. Muidugi hetkel on seda raske teha, sest võistkonnad on erinevas positsioonis. Kes on just alustanud, kes on natuke kauem trenni teinud. Aga kindlasti saab huvitav olema ja Kristianiga platsi peal paar sõna vahetada.“

„Hetkel on kõik väga hästi, olen üllatunult positiivne. Siiamaani on Napoli linn, võistkond ja organisatsioon väga meeldinud. Teadsin, et meie peatreener Igor Milicic on ohjad üle võtnud ja teeb head asja, aga et see nii kõrgel tasemel on, ei osanud oodata,“ ütles sel suvel klubi vahetanud Treier. Alates 2020. aastast oli ta mänginud teises Itaalia kõrgliigatiimis Sassaris.