DELFI VIDEO KREEKAST | Ott Tänak: üle suve on siin olnud väga kuiv ja teed on karmis seisus

„Pigem on ees keeruline nädalavahetus – olude poolest ja temperatuuri poolest. Üle suve on siin olnud väga kuiv ja teed on pigem karmis seisus,“ vaatas MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Tänak otsa eesolevale mõõduvõtule.

„Need kohad on vaja leida üles, kus teha kompromisse. Eks võidusõit on ikka võidusõit ja minnakse sõitma, sest on ka väga palju katseid, kus olud on okeid ja risk on pigem minimaalne. Samas on teid, mis on tõesti halvas seisus ja sellisel rallil nende lahtiste kividega võib tulla alati üllatusi. Erinevaid nüansse on palju,“ märkis Hyundai piloot.