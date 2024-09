„Eesti rallikogukonna toetus on uskumatu.“ Rallifännid kogusid Virvesele üle 50 000 euro

Virvesel oli esialgses selle hooaja kalendris kaks MM-rallit, aga peale õnnestunud Poola etappi sai ta sponsorite abil lähtesse ka Soome etapil. Juba varem oli teada, et Rally Estoniat vedava Urmo Aava ja spordikommentaator Kalev Kruusi vedamisel üritati leida 24-aastasele sõitjale rahastust ka Kreekas startimiseks. WRC-sarjale antud intervjuus tõdes Virves, et ühisrahastusega koguti üle poolesaja tuhande euro.

„Esiteks olen väga tänulik Jüri Käole, Aivar Mäemetsale ja Marek Mägile. Need on võtmeisikud, kes andsid mulle võimaluse taas MM-sarjas mõõtu võtta ja loomulikult on meie selja taga ka palju teisi toetajaid,“ rääkis Virves. „Kreeka polnud minu esialgsetes plaanides, kuid pärast Poola rallit elustasid Kalev Kruus ja Urmo Aava Estonian Next Rallystar rahakogumiskampaania, millega neil õnnestus koguda üle 52 000 euro.“