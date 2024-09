OTSEBLOGI | Selgusid Eesti ja Slovakkia jalgpallikoondiste algkoosseisud Rahvuste liiga mänguks!

Tänane kohtumine on Eesti koondise peatreeneri Jürgen Henni jaoks esimene, kus mäng toimub punktide peale. Juunis peetud Balti turniiril teeniti tema käe all esikoht. Poolfinaalis seljatati Fääri saared 4:1 ning finaalis mängiti Leeduga 1:1 ning võideti seejärel penaltiseeria 4:3.

Sel korral on Eesti ühes alagrupis lisaks Slovakkiale veel ka Rootsi ja Aserbaidžaaniga. Eesti esimeseks vastaseks on siis Slovakkia. FIFA edetabelis hoiavad slovakid 44. positsiooni. Eesti on 123. Suvisel EM-finaalturniiril jõudis Slovakkia kaheksandikfinaali, kus kaotati lisaaja järel Inglismaale. Iseseisva koondisena on Slovakkia mänginud kolmel suurturniiril. Seejuures on alati jõutud alagrupist edasi. Kaheksandikfinaali pääseti nii 2010. aasta MM-il ning 2016. ja 2024. aasta EM-finaalturniiridel.