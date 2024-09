Eesti võrkpallur liitub Barcelona klubiga

Möödunud aastal Hispaania esiliiga võitnud ja seeläbi kõrgliigasse kerkinud võrkpalliklubi kuulub erinevaid spordialasid hõlmava suure FC Barcelona klubisüsteemi.

Seni kodumaal kõrgeimal tasemel Audentese SG/Noortekoondist ja seejärel Tartu Ülikool/Bigbanki naiskonda esindanud 21-aastane temporündaja Liisbet Pill on eesootaval klubihooajal üks viiest välisliigades mängivast Eesti naisvõrkpallurist. Ta otsustas selle sammu ette võtta, et mugavustsoonist välja astuda, kuigi tunnistab, et esialgu tekitas avanenud võimalus ka veidi hirmu.

„Alguses oli ikka veidi šokeeriv, et nii kauagele tuleb minna. Aga kuna samuti laual olnud Soome liiga variant kadus ära, siis mõtlesin, et mis seal ikka, lähen ja proovin. Saab mugavustsoonist välja ja ennast proovile panna, pigem olin ikkagi positiivselt meelestatud,“ sõnas Pill, kes sõitis Hispaaniasse esmaspäeval.

Üleminekus olid abiks nii Eesti koondise treener Andres Toobal kui koondise eelmine juhendaja Alessandro Orefice.

„Unistus välismaale mängima minna on mul alati olnud, aga varem tundsin, et ma polnud veel selleks sammuks valmis. Sel aastal koondise suve alguses, kui Andres Toobal küsis, mis plaanid mul on, siis vastasin, et võiksin minna, kui keegi mind soovib. Suvel saadetigi minu videod laiali ja otsiti ja nii see lõpuks teoks sai,“ selgitas võrkpallur Volley.ee-le.

Kuna Pillil on Tartu Ülikooli psühholoogia erialal veel üks aasta õppida, võttis ta hetkel akadeemilise puhkuse. „Koolis oleks olnud keeruline kaugteel edasi käia, seega teen selle hooaja ära ja siis vaatan, kuidas edasi.“

Rahvusnaiskonnas on noorele mängijale uuel väljakutsel enim toeks olnud Kristiine Miilen, kes aastaid erinevates välisliigades pallinud.

„Temaga olen saanud igasuguseid asju arutada. Ja koondise peatreener on palju aidanud ning alaliidu spordidirektor Kert Toobal samuti. Nemad on selgitanud, kuidas kogu protsess toimib ja sellest on väga palju abi olnud,“ ütleb Pill.