Eesti koondisele appi tulnud Tanel Leok istub Rahvuste krossil MX2 tsiklile

Tänavune Eesti koondise mänedžer Martin Arumäe selgitas, et Tanel Leok polnud kindlasti esimene valik MX2 klassi esindama. „MX2 oli meil ikkagi kogu aeg Jörgen-Matthias Talviku, aga ta põdes Epsten Barr-i haigust. Me ikka viimase hetkeni rääkisime Jörgeniga ja ootasime tema järgi, aga lõpuks ikkagi arsti ja meeskonna soovitusel otsustas ta võistluse vahele jätta ja keskenduda uuele hooajale,“ täpsustas Arumäe.

Arumäe lisas, et pakkumise Eestit MX2 klassis esindada sai ka Meico Vettik, kuid Vettik ei soovinud teha vahetust 450cc tsikli pealt 250cc peale. „Meico on sel aastal 450-ga väga häid sõite teinud ja ta on ka praegune Eesti meistrivõistluste liider, kuid kahjuks ta jah ei soovinud tsiklit vahetada,“ rääkis Arumäe.

Lisaks Talvikule ja Vettikule kaaluti ka teisi Eesti MX2 klassi sportlasi. „Vaadates nende hooaega, kohati ka ebastabiilsust, rahvuste krossi mastaapi ja survet, mis seal on, siis otsustasime, et Tanel on praegu ikkagi kõige sobivam valik,“ nentis Arumäe.

Arumäe sõnas, et Leok võttis aja mõtlemiseks, kuid oli siiski valmis seda rolli kandma. „Kui Eesti koondisel on seda vaja, siis ta tuleb ja aitab,“ lisas ta. Viimati käis Leok MX2 tsikliga Eestit esindamas 2016. aastal. „Mulle väga meeldib MX2 tsikliga sõita ja mulle ka väga sobib Matterley rada,“ täpsustas Leok.

Krestinovil ja Kullasel on tänavu kümnes kord rahvuste krossil ja Leokil 22. kord. „Nad on sõitnud palju ja neil on ka palju kogemust selle raja peal. See tiim on kõige kogenum tiim, mille Eestis kokku saaks panna, ja see on ka suur pluss meie kasuks,“ kinnitas Arumäe.

Arumäe tõdes, et sportlased pole enam esimeses nooruses, kuid siiski on tegu äärmiselt tugeva tiimiga. „See, mida Harri USA-s teinud on muljetavaldav. Taneli füüsiline vorm 40-aastaselt on kohati parem kui mõne 25-aastase oma. Ja ka Gerti kohta jagub ainult kiidusõnu, ta küll ei juhi Eesti meistrivõistluseid, kuid ärme unusta, et tal oli hooaja keskel rangluu puruks,“ ütles ta.