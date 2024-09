Positiivne peavalu Jürgen Hennile. Millised võimalused on tekkinud poolkaitsjate rohkusega?

Ajalooliselt on Eestil olnud ikka heal tasemel väravavahte ja keskkaitsjaid ja seetõttu on mõni mees pidanud leppima loodetust lühema mänguajaga. Nüüd on rahvusesinduses aga olukord, kus rivistuses on kaheksa keskpoolkaitsjat. Võistkonna nimekirja tutvustaval pressikonverentsil tõdes peatreener Jürgen Henn, et ta võib väljakule saata kolm poolkaitsjat, kuid võib piirduda ka kahega. Millised variandid õhus on?