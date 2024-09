OTSEBLOGI | Ogier keeras punktikatsel auto katusele ja Tänak kerkis poodiumile. Virves jäi WRC2-s dramaatiliselt teiseks

Rehvipurunemine tabas ka ennelõunal Georg Linnamäed, kes siiski WRC2 klassis häid katseaegu on näidanud. WRC2 klassi üldliidriks tõusis enda hea sõidu ja konkurentide ebaõnne tõttu Robert Virves, kes edestab Sami Pajarit 1,5 ja Kajetan Kajetanowiczi 58,1 sekundiga. Viimase katseni püsis kindlalt esikohal Yohan Rossel, kes lõhkus kivisel teel samuti rehvi.

Riburadapidi on kõrgest mängust langenud või sootuks katkestanud Elfyn Evans (rehv ja tehnilised probleemid), Takamoto Katsuta (lõhkus auto ja katkestas), Adrien Fourmaux (lõhkus auto ja katkestas) ja Gregoire Munster (rehv), teepuhastamise ja mootoriprobleemidega maadles ka Thierry Neuville, kes päeva lõpuks leidis end siiski igati soliidsel kolmandal kohal.

Junior WRC klassis hoiab Romet Jürgenson kuue katse järel teist kohta, kaotades klassi liidrile, rumeenlasele Norbert Maiorile 15,5 sekundiga.

Laupäev:

Tänaku jaoks sai laupäev kohutava alguse, sest eestlane pidi seitsmendal kiiruskatsel kahel korral rehvi vahetama, mis langetas ta üldarvestuses neljandaks. Ralli liidriks kerkis Dani Sordo, kellele järgnesid Thierry Neuville ja Sebastien Ogier.

Üheksandal kiiruskatsel purunes aga rehv ka Sordol, mis ulatas esikoha Neuville’ile. Kolmas on laupäeva järel Ogier (+1.19,9) ja neljas Tänak (+3.20,5).

„Kreeka ralli on loterii, meil ei vedanud. Esimene rehvipurunemine võis olla minu viga, kuid teine juhtus tolmus ja tee kitsas paigas, ilmselt tabasin midagi. Nüüd on üleasanne jõuda finišisse ja homme on uus päev,“ rääkis Tänak lõunapausi ajal Delfile.

Päeva eelviimane kiiruskatse võinuks Tänaku jaoks väga halvasti lõppeda, kuid eestlane suutis siiski imekombel oma auto üle katuse käimisest päästa. Evansil samas kurvis nii hästi ei läinud ja britt katkestas.

Laupäeva eest jagati välja ka esimesed punktid. Maksimaalsed 18 silma teenis Neuville (kui ta homme finišisse jõuab), kes edestas Sordot (15 p) ja Ogier’d (12 p). Neljandana lõpetanud Tänak sai kirja 10 punkti. Punktid lähevad kirja, kui pühapäeval finišisse jõutakse. Neuville’il virtuaalselt 186, Ogier’l 154, Tänakul 147 ja Evansil 132 punkti. Pühapäeval on võimalik lisaks teenida kuni 12 punkti.

Tänaku rehvipurunemiste tõttu polnud hõlpu ka Robert Virvesel, kes pidi SS7-l pikalt kaasmaalase tolmus kulgema. Virvesele anti hiljem küll kaduma läinud sekundid tagasi, aga järgmistel katsetel võimutses WRC 2 klassis Sami Pajari, kes edestab teiseks langenud eestlast 27,8 sekundiga. Georg Linnamäe on WRC 2 arvestuses viies. MM-sarja absoluutarvestuses on Virvesel soolas kuus punkti, mis oleks tema karjääri esimesed. Linnamäe on kinni kahes punktis.

JWRC tiitlit jahtiv Romet Jürgenson kaotas samuti rehvivahetusega üle kolme minuti, kuid jätkab siiski oma klassis teisel kohal. Ja eestlase jaoks on veelgi parem uudis see, et tema peamine konkurent Taylor Gill langes 18-minutilise kaotusega kümnendaks.