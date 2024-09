OTSEBLOGI | Neuville lõpetas Kreekas laupäeva kindla liidrina, Tänak on neljas. Virves hoiab WRC2-s teist kohta ja Jürgenson haistab JWRC tiitlit

Üheksandal kiiruskatsel purunes aga rehv ka Sordol, mis ulatas esikoha Neuville’ile. Kolmas on laupäeva järel Ogier (+1.19,9) ja neljas Tänak (+3.20,5).

„Kreeka ralli on loterii, meil ei vedanud. Esimene rehvipurunemine võis olla minu viga, kuid teine juhtus tolmus ja tee kitsas paigas, ilmselt tabasin midagi. Nüüd on üleasanne jõuda finišisse ja homme on uus päev,“ rääkis Tänak lõunapausi ajal Delfile.