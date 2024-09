Slovakkia toob Lillekülla PSG, Newcastle Unitedi ja Serie A kvaliteeti. Kolm meest on turuväärtuse poolest Euroopa täielikud tipud

Selles, et FIFA edetabelis 44. kohal asuval Slovakkial jagub kvaliteeti igale positsioonile, ei pea kahtlema. Enim mängijaid praegusest koosseisust kuulub Itaalia kõrgliiga klubidesse (Cagliari, Napoli, Verona), kuid esindatud on ka Inglismaa (Newcastle United), Prantsusmaa (PSG), Portugali (Boavista), Hollandi (Feyenoord, NAC Breda) ja Saksamaa liigad (VfL Bochum, Berliini Union). Kõige kehvemad mehed nimekirjas mängivad Slovakkia, Tšehhi ja Poola kõrgliigades, mis on meie mõistes samuti tugeval tasemel Euroopa keskmikud.