KUULA | „Mis tunne on?“ Allar Raja tulevikust: spordist taandumise otsust ei ole mõtet jõuga forsseerida

Kuu aega pärast Pariisi olümpiat tõdeb Raja, et nii lõplikke otsuseid ta tegelikult veel vastu võtnud ei ole ning võib juhtuda, et vajadusel näeb teda järgmisel hooajal näiteks MK-sarjas. „Välistada ei taha praegu midagi,“ tõdeb ta ise.

Lisaks saab kuulaja teada, milliste tegevustega Raja praegu igapäevaselt hõivatud on. Tegemiste puudust tal seejuures ei ole. Suures plaanis on tal olemas ka kindel nägemus, kuidas ta saaks Eesti sõudmisele kasulik olla. Muuhulgas on arutluse all ka Eesti spordi üldine seis ja kuhu suunas peaks liikuma, et olümpiamedalid leiaksid taas tee Eestisse.