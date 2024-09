Keskerakonna ja Taekwondo Föderatsiooni juht Mihhail Kõlvart: kõikidel spordialadel on raha vähe

13. septembrini, mil kandidaatidel peab olema esitatud 15 toetushäält, on veel nädalake aega. Ühe nime võib välistada – Mihhail Kõlvart. Aga miks? On ju tegemist pikaaegse alajuhiga (taekwondo), kel Tallinna linna juhtimisest ka poliitilised nipid ja bürokraatiamasin selge.

„Arvan, et ei oleks täna mõeldav, et ühe poliitilise erakonna juht oleks samaaegselt EOK juht. Esiteks poleks see sisuliselt adekvaatne, teiseks tekitaks ka poliitilises plaanis väga palju küsimusi ja pingeid. Sellest ei võidaks sport ega poliitika,“ ütleb Kõlvart, kelle LP kutsus intervjuule, et selgeks teha, mida Eesti Taekwondo Föderatsiooni president uuelt spordijuhilt ootab ja millise pilguga pärast viit aastat meerina pealinna juhtimist uute valitsejate spordivaldkonnaga ümber käimist vaatab.