Andres Sõber: meil on kohal kümme meest pluss neli juuniorit. Pahvi võitmiseks on mul retsept olemas

Praeguse seisuga on Keila KK ametlikult välja kuulutanud kaheksa pallurit: Ralf Sats, Patrik Peemot, Egert Haller, Kaspar Lootus, Sven Kaldre, Marek Ojamäe, ukrainlane Vitali Šimanski ja lätlane Ralfs Škesters.

Sõbra sõnul on neile õige pea lisa oodata. „Arutatakse, et meie võistkond hakkab 50 punktiga tappa saama. Esiteks, ma ei usu seda, et saame. Meil on kohal kümme mängijat pluss neli oma juuniorit,“ rääkis kogenud juhendaja ja lisas, et paar päeva tagasi ütles talle jaa-sõna ka viimastel hooaegadel TalTechi esindanud äär Joosep Heinla (22, 198 cm).

„Ma tahaks näha, kuidas meid tullakse Keilasse võitma. Okei, jätame Kalev/Cramo ja Tartu kõrvale. Samas, Tartuga ka veel ei tea. Aga Cramo jätame rahule, nad on tublid. Aga teiste puhul, miks mitte. Meil on ju neid poisse ka, kes pole rahvaliigast tulnud. On esiliigast tulnuid ja neid, kes on meistriliigat nuusutanud,“ lausus Sõber.

Saaliaegade probleemist Sõber suurt välja ei tee. Tema hinnangul on Keila kooli pargimaja trenni tegemiseks igati normaalne paik. Küll oli Sõbral sõnum saata rivaalklubi Keila Coolbeti peatreenerile Peep Pahvile.

„Ma ei karda öelda - ta kardab piisavalt mind. Põhjused on lihtsad: II liigat mängisime koos, mina võitsin, ta jäi kaugele maha. I liigas olin esimesel hooajal teine, ta polnudki veel I liigas. Hiljem, okei, kaotasime otsustava 3.-4. koha mängu. Mul on väga lihtne retsept - kui ta on korra saanud, saab veel. See ei tähenda, nagu ma teda ei hinda. Ta on asjalik mees, kes on ka korralikku tööd kõvasti teinud.“

