Koloriitne vehklemistreener Helen Nelis-Naukas: kui hakati rääkima, et Haapsalus on vehklemisega kõik, siis mul plahvatas: „Ma teile näitan!“

Mis tunne on nüüd, mõned nädalad pärast olümpiamänge. Kas sa näed unes Nelli Differti pronksimatši ja seda lisaaja torget?

No meelest ära see kindlasti ei lähe, aga suhtumine sellesse on muutunud. Ütlen tihti elus nii, et kui midagi positiivset või negatiivset juhtub, siis ju nii pidi minema. Kunagi ei tea, milleks see hea on. Kui Nelli arengut vaadata, siis see pole käinud raketina, kiiresti üles. See on läinud step by step ja olnud järjepidev. Kõigepealt tuli MM-i viies koht, siis EM-i pronks ja järelikult pidi järgmine verstapost olema olümpia neljas koht. Järgmine on siis olümpiakuld.