Karmen Bruus siirdub täna USA-sse treenima ja psühholoogiat õppima

Tartu kõrgushüppetalent rääkis Peruust Tallinna lennujaama naasnuna ETV-le, et valis ülikooli treeneri järgi.

„Seal on kindlasti hea spordile keskenduda ja peamine fookus ongi spordil,“ vahendab Bruusi sõnu ERR-i spordiportaal. „Mina valisin peamiselt treeneri järgi. Treener [Iliyan Chamov] on Bulgaariast pärit ja tema treeningmetoodika on euroopalik. Ta tundus lihtsalt kõige usaldusväärsem ja hea klapp oli temaga.“