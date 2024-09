Ameeriklaste lootus elab mõlemas põhimänguliigis, vähemalt üks kohalik mees mängib US Openi finaalis

Navarro poolfinaali edenemist võib nimetada tuhkatriinulooks, kuigi maailma 12. reketi niisugune edu ei tohiks olla eriline üllatus. Kui mitte arvestada fakti, et Navarro polnud kunagi varem kodusel slämmiturniiril avaringist kaugemale pääsenud. Viimase 40 aasta jooksul on sellise üllatusminekuga hiilanud US Openil kokku kuus naismängijat. Esimest korda avaringi pakkudelt minema saanuna on poolfinaali pääsenud ka Steffi Graf (1985), Venus Williams (1997), Yanina Wickmayer (2009), Bianca Andreescu (2019) ja Emma Raducanu (2021).