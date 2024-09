Juubelitiitleid sihtiva Kalev/Cramo mänedžer Kask: eelarveliselt oleks meile Meistrite liiga parem kui FIBA Europe Cup

„Sel hooajal tulevad ümmargused numbrid: 15. Eesti meistritiitel ja 10. karikas. Mõnusad ümmargused numbrid, mida taga ajada,“ nentis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask, et meeskonna eesmärgid on selged. „Kindlasti tahame võita Eesti-Läti liiga, aga esimene eesmärk on Türgis meistrite liiga kvalifikatsiooni võitmine. Meistrite liiga alagrupimängud oleksid ka eelarveliselt lihtsamad kui aste madalamal [FIBA Europe Cupis]. Pingeid ei taha peale panna, aga tahaks sealt saada väga hea tulemuse.“