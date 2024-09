DELFI VIDEO | Pikalt vigastuspausilt naasnud Hugo Toom: üheksa kuud lööb rivist välja, aga tahan jõuda tagasi samale tasemele

Nädalavahetusel Stockholmis toimunud kontrollturniiril sai Toom üle pika aja mängida ja käegi valgeks. „Tervislik seisund on hea ja praegu on põlv hooajaeelsele koormusele, mis pole väga kerge, vastu pidanud. Nüüd tuleb tihe hooajaeelsete mängude graafik ja peab rahulikult võtma. Ei saa liigseid riske võtta,“ lausus 21-aastane kalevcramolane. „Mängus ma ei hoia midagi tagasi, aga pean targalt võtma – koormust ei saa liialt üles ajada. Pean aega ja põrandakontakte lugema, et ma ei pingutaks üle.“

„Eks see on vaimselt üpriski raske, sest sa ei saa teha seda, mida oskad, soovid ja armastad. Raske öelda, mis oli kõige raskem punkt, sest tuli sisse nii raskeid kui ka toredamaid perioode, kus arenesid rohkem ja said teha uusi liikumisi. Aga siis tulid ajad, kus ei tulnud progressis sammu edasi, vaid oli samm tagasi. Sellised hetked loovad iseloomu,“ selgitas kahemeetrine äär.

Visuaalselt on näha, et Toom pole seisnud jõude, vaid vigastuspausi ajal on ta jõusaalis juurde rebinud lihasmassi. „Natuke on tulnud, aga tegelikult kaalunumbrites pole vahe suur. Äkki paar kilo. Aga jõusaalis sai kõvasti rassitud, sest pean jalad ja kõik tugevamaks saama. Eks see ongi see suur kohustus – tagasitulles peab jalg olema piisavalt tugev, et see hüpetele ja suunamuutustele vastu peaks,“ märkis ta.