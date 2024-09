Rafael Nadal ei usu, et Jannik Sinner oleks võimeline tahtlikult dopingut tarvitama

„Usun, et teda ei karistatud, kuna need, kes selles juhtumis otsuseid langetasid, otsustasid, et seal pole midagi karistada. Ma ei usu, et otsuses mängib rolli see, et ta on maailma esireket,“ rääkis 22-kordne suure slämmi tšempion Nadal esmaspäeval intervjuus Hispaania telesaates El Hormiguero.

Rahvusvaheline Tennise Puhtuse Üksus (ITIA), mis tennises dopingujuhtumitega tegeleb, teatas 20. augustil, et Sinneri dopinguproovist leiti jälgi anaboolse steroidi klostebooli kasutamisest, kuid organisatsioon jäi uskuma, et itaallane polnud ainet tarvitanud teadlikult, vaid tegu oli tema füsioterapeudi süül toimunud saastumisega.

Väidetavalt ravis Sinneri füsioterapeut Giacomo Naldi klostebooli sisaldunud määrdega sõrmehaava ning klostebool jõudis tennisisti kehasse massaaži kaudu.

Serblane Novak Djokovic rääkis New Yorgis US Openi pressikonverentsil, et saab aru, miks osad tennisemängijad ITIA otsuses pettunud on soovitas otsustajatel paika panna kõigile võrdsed ja arusaadavad reeglid.

US Openist eemale jäänud Nadal lisas, et tal pole põhjust ITIA otsuses kahelda: „Ma usun inimeste heasse tahtesse. Ma tean Sinnerit. Ma ei usu, et ta tahtis tahtlikult dopingut tarvitada. Lõppude lõpuks õiglus on õiglus ja õiglusesse ma usun. Ma usun, et organisatsioonid, kes peavad otsuseid langetama, teevad seda selle põhjal, mida nad usuvad õige olevat.“

Sinner on aasta viimasel suure slämmi turniiril New Yorgis alistanud neli vastast ja jõudnud veerandfinaali, kus kohtub kolmapäeval maailma viienda reketi Daniil Medvedeviga.