Eesti jalgpallikoondise ründaja siirdus eksootilisse Aasia kõrgliigasse

Aseri liigas jäi Sorga arvele mullu 27 matšis viis väravat ning nüüd proovib 25-aastane ründaja õnne Vietnamis. Aasia kõrgliigades on tavapäraselt üsna ranged leegionäride piirangud ehk meeskonnas tohib olla vaid kolm võõrmängijat. Eestlase kõrval on satsis Brasiilia keskkaitsja Matheus Duarte ja Brasiilia päritolu Malaisia ründaja Endrick, lisaks neile on klubi leival kaks piiri taga sündinud jalgpallurit, kellel on taskus Vietnami pass.