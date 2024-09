Gert Kullamäe sai suvel piiri tagant tööpakkumise. „Mind kahjuks ei valitud, kuid sain väga hea kogemuse“

Kullamäe „testimas“ käimine, millele kulus kokku kolm päeva, tuli jutuks seoses sellega, et Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula, kes pikalt välismaa-võimalust otsinud, hoolimata selja taha jäänud heast hooajast välislepingut siiski ei saanud. Seepärast imestas Kullamäe, et isegi talle pärast mitte kõige õnnestunumat hooaega piiri tagant silma visati. Kullamäel ja Rannulal on seejuures ühine agent.

„Kõikide nende aastate jooksul, mil ma peatreener olen olnud, on mul ka paremaid aastaid olnud, aga ma ei mäleta, et mul oleks olnud võimalusi välismaale saada,“ sõnas Kullamäe.

Kuna diiliks ei läinud, ei tahtnud Kullamäe klubi nime avaldada. Tegemist on kõrgliigaklubiga, kes on aastaid mänginud ka eurosarjades.

„Kui ma sealt ära tulin ja lennukisse istusin... Mäletan, et ütlesin veel naisele: „Mul on selline tunne, et ma saan siia tööle.“ Nii hea tunne oli. Nad ütlesid, et neil on nädal aega veel otsida ja üks kandidaat on veel. Mänedžer ütles hiljem: „Kuule, seekord nii. Juhtkond valis teise treeneri. Aga tänud! Kunagi ei tea, kuidas elu edasi läheb.“